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Алтайскими блинами и сибирскими песнями удивляли гостей выставки-форума «Россия»

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Алтайскими блинами и сибирскими песнями удивляли гостей выставки-форума «Россия»

Накануне в фудхолле «Дом российской кухни» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» стартовал четырехдневный блинный марафон. Он открылся гастрономическим представлением «Сибирская масленица» от известных поваров и артистов-народников из Алтайского края.

Именитые алтайские шефы Андрей Мытник и Александр Юдин легко и быстро выпекали блины, рассказали, как приготовить гречневую кашу на отваре из красного корня, делились секретами настоящей «алтайской скоблянки» и многого другого.

Гостям предлагались различные начинки для кружевных блинов – от козьего сыра, мяса марала до варенья из сосновых шишек. Запивали блины ароматным чаем из алтайских трав, сбитнем и морсом из натуральных ягод.

Пока повара готовили, фольклористы семейного ансамбля «Ярманки» рассказывали о каждом масленичном дне и задавали настроение душевной народной песней.

Также гостей программы познакомили с разнообразным ассортиментом алтайских продуктов, без которых невозможно испечь превосходные блины.

За три часа повара испекли, а гости продегустировали более пятисот блинов, сообщил Алтайпищепром.

Масленичный фестиваль на выставке «Россия» продлится до 17 марта. Со своими гастрономическими шедеврами познакомят девять регионов России.

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Взято отсюда.

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