Лес. Деревья Фото: Анна Меньшикова

Арбитражный суд обязал минприроды выдать разрешение на пользование лесными участками для создания скважин, но ведомство планирует оспорить это решение

Седьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу минприроды Алтайского края на решение первой инстанции, которое обязало ведомство выдать разрешение на пользование двумя лесными участками “Первой строительной компании”, пишет “Банкфакс”.

Речь идет об участках под размещение скважин, которые нужны для водоснабжения развлекательного комплекса “Планета Q” в барнаульском поселке Борзовая Заимка.

В 2023 году Арбитражный суд Алтайского края рассмотрел дело по иску “Первой строительной компании” к региональному минприроды. Фирма требовала признать незаконным отказ чиновников в выдаче разрешения под скважины, которые находятся поблизости от “Планеты Q”. Комплекс собирались “расширить” за счет парка культуры и отдыха. Землю под новый объект площадью 2,7 га директор комплекса и “Первой строительной компании” Юрий Погуляев арендовал в 2022 году.

Взято отсюда