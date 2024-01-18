реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайское минприроды отказывается разрешать Планете Q строить скважины в лесу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Алтайское минприроды отказывается разрешать Планете Q строить скважины в лесу

Лес. Деревья Фото: Анна Меньшикова

Арбитражный суд обязал минприроды выдать разрешение на пользование лесными участками для создания скважин, но ведомство планирует оспорить это решение

Седьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу минприроды Алтайского края на решение первой инстанции, которое обязало ведомство выдать разрешение на пользование двумя лесными участками “Первой строительной компании”, пишет “Банкфакс”.

Речь идет об участках под размещение скважин, которые нужны для водоснабжения развлекательного комплекса “Планета Q” в барнаульском поселке Борзовая Заимка.

В 2023 году Арбитражный суд Алтайского края рассмотрел дело по иску “Первой строительной компании” к региональному минприроды. Фирма требовала признать незаконным отказ чиновников в выдаче разрешения под скважины, которые находятся поблизости от “Планеты Q”. Комплекс собирались “расширить” за счет парка культуры и отдыха. Землю под новый объект площадью 2,7 га директор комплекса и “Первой строительной компании” Юрий Погуляев арендовал в 2022 году.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

 Новости Алтай

Безопасный спуск: в Бийске убрали наледь с лестниц

19.01.2024

 Новости Алтай

Программу «Земский учитель» продлили до 2030 года из-за ее востребованности

19.01.2024

 Новости Алтай

Актера сериалов “Две судьбы” и “Каменская” задержали за хранение наркотиков

19.01.2024

 Новости Алтай

В Иркутской области исследователи потеряли радиационный источник с цезием-137

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае могут повысить стоимость обучения в вузах

19.01.2024

 Новости Алтай

66-летний житель Москвы надругался над 22-летним другом своей дочери

19.01.2024

 Новости Алтай

Проект «Формирование комфортной городской среды» продлили в Алтайском крае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске