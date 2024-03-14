Алтайское предприятие отгрузило заказчику новую партию двигателей для боевых машин пехоты

Предприятие «Барнаултрансмаш» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») поставило заказчику новую партию дизельных двигателей для боевых машин пехоты . Завод с начала СВО в разы увеличил выпуск готовой продукции и за неполных три месяца текущего года отгрузил почти в 1,5 раза больше двигателей , чем за аналогичный период прошлого года.

Перед отправкой каждый дизель «Барнаултрансмаша» проходит обязательное тестирование и приемку военными представителями, после чего передается заказчику, отмечают в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края .

Современное оборудование, новые производственные площади и улучшение условий труда персонала – все это способствует наращиванию мощностей. Сейчас «Барнаултрансмаш» – центр компетенций, обеспечивающий изготовление и поставку потребителям дизельных двигателей, сборочных единиц и запасных частей к ним для проведения капитальных и других видов ремонтов, а также сервисного обслуживания. Предприятие имеет полный производственно-технологический цикл , включающий заготовительное, кузнечно-прессовое, металлургическое, механосборочное производства, что позволяет не зависеть от поставщиков.

«Увеличению объемов производства способствует и появление нового участка, который специализируется на диагностике и ремонте дизелей. Предприятие работает в круглосуточном режиме. В начале 2024 года завод получил очередную партию нового высокотехнологичного оборудования, сотрудники будут осваивать новые операции, предприятие – расширять производство», – рассказал исполнительный директор акционерного общества «Барнаултрансмаш» Виктор Силивакин .

За 2023 год завод увеличил объем готовой продукции почти в 2,5 раза , в этом году продолжит наращивать объемы производства.

Фото: «Барнаултрансмаш»

Взято отсюда.

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