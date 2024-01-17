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Алтайское предприятие по производству опор увеличит объемы производства на 50%

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Алтайское предприятие по производству опор увеличит объемы производства на 50%

Молодая компания «СтанкоСтальКонструкция», которая входит в холдинг Барнаульского станкостроительного завода, приступила к расширению производства. Новые помещения позволят увеличить предприятию выпуск продукции на 50%.

Фирма занимается изготовлением опор и мачт наружного освещения. Изделия используют в дорожном строительстве и при эксплуатации крупных производственных и социальных объектов. В частности, конструкции компании установлены вдоль Чуйского тракта, на территории курорта «Белокуриха-2», на трассе «Барнаул – Кулунда».

Кроме того, предприятие является поставщиком во многие российские города и регионы – Ростов-на-Дону, Краснодар, Мурманск, Сахалин. В настоящее время завод принимает участие в строительстве современной трассы Восточного обхода Новосибирска.

Решение о расширении вспомогательных производственных площадей принято в связи с ростом объемов производства и сложности заказов. Несмотря на сложные погодные условия, компания завершила устройство фундамента и монтаж металлокаркасного модуля. На сегодняшний день заканчивается подготовка подкрановых путей и устройство кровли, рабочие занимаются отоплением. Площадка будет полностью готова до конца первого квартала 2024 года.

В новом модуле расположится дополнительное оборудование, сюда перенесут участок правки опор, что позволит оптимизировать производственный процесс и получить еще одно место для хранения готовой продукции.

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