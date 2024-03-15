Алтайское предприятие представит свою продукцию на международной выставке

В апреле в Ташкенте в четвертый раз пройдет Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Она станет местом встречи представителей деловых кругов России и Центральной Азии. В мероприятии примет участие и предприятие из Алтайского края.

Крупнейший представитель энергомашиностроительной отрасли — завод «Сибэнегормаш – БКЗ» представит свою продукцию.

По словам руководителя Константина Соболева, участие в мероприятиях международного уровня позволит презентовать свою продукцию и познакомиться с новыми трендами в развитии отрасли.

На своем стенде завод представит макет одной из самых современных разработок — котла паропроизводительностью 160 т пара в час.

Минпромэнерго АК напомнили, что ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-прессового производства. На произведенных на заводе котельных агрегатах вырабатывается около 25% электрической и 40% тепловой энергии, производимой тепловыми электростанциями и районными котельными стран СНГ.

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Взято отсюда.

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