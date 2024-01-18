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Алтайское предприятие втридорога выкупило спортивный недострой в центре Барнаула

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Три компании боролись за объект, выставленный на торги еще в прошлом году. Стоимость лота в ходе аукционной борьбы взлетела более чем в три раза – с 3,6 млн рублей до 11,5 млн рублей

В Барнауле с третьего раза продали спортивный недострой на улице Ползунова, 55е. Итоги аукциона подвели в начале текущей недели. Победителем стала компания “Алтай-Тент”, сделав самое привлекательное предложение в размере 11,5 млн рублей. Что в три с лишним раза больше минимальной цены недостроенного здания. Кто еще участвовал в торгах, какая история притаилась за лотом и почему число 3 стало для него счастливым, читайте в материале “Толка”.

Взято отсюда

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