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Алтайского депутата Романа Бруннера приговорили к 10 годам колонии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Суд. Судебное разбирательство. Приговор Фото: pixabay.com

В 2014 году депутат бейсбольной битой насмерть забил мужчину. В январе 2019 года он также серьезно избил человека, но медики спасли пострадавшего

Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор в отношении предпринимателя и депутата-самовыдвиженца Алтайского райсобрания Романа Бруннера. Об этом сообщили в прокуратуре края и региональном СКР.

Проверив доводы стороны защиты о несогласии с приговором, апелляционная инстанция оставила их без удовлетворения, квалификацию и назначенное осужденному наказание – без изменения.

Напомним, что Бруннера обвиняли по нескольким статьям, которые в итоге соединили в одно дело. Так, в январе 2019 года в райцентре он избил 34-летнего мужчину у одного из местных магазинов. Из-за полученных травм тому удалили селезенку, что повлекло тяжкий вред здоровью.

Источник

горняк
горняк локтевский

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