Мор пчел Фото: pixabay.com

Фермер не смог доказать, что пчелы погибли не по его вине, поэтому суд обязал его выплатить крупную сумму в качестве компенсации ущерба

Бийский районный суд вынес приговор по делу о массовой гибели пчел в районе, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Так, восемь жителей района обратились в суд с иском к юрлицу о возмещении ущерба, причиненного их ЛПХ. В результате обработки полей фермер применил химикаты и у пчел начался массовый мор.

Суд установил, что фермер осуществил обработку полей с нарушениями: неверные сроки публикации в СМИ, также в объявлении не указаны границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, не указаны конкретные сроки проведения работ, не указан способ проведения работ, не указаны классы опасности пестицидов для человека.

️Ответчик не смог доказать, что примененный им пестицид, способ его применения не могли вызвать массовую гибель пчел, а обнаруженная в пчелах доля пестицида не являлась смертельной либо пчелы погибли по другой причине.

️Суд удовлетворил иск частично, взыскал с ответчика более 7 млн рублей.

Взято отсюда