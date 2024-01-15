Александр Лукьянов Фото: Виталий Барабаш

Предположительно, речь идет о претензиях из-за родственных связей зампреда правительства с замначальника краевого управления природных ресурсов и нормирования в структуре краевого минприроды

Заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова привлекли к дисциплинарной ответственности, так как он якобы не уведомил губернатора о некоей личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на ответ прокуратуры в адрес председателя Союза ветеранов войн, вооруженных конфликтов и СВО “Братство” им. Героя России Дмитрия Ерофеева” Александра Ивасишина.

По данным источника, поводом для претензий к вице-губернатору могла стать работа его сына Александра Лукьянова-младшего в краевом минприроды, деятельность которого координирует зампред.

Согласно ответу надзорного ведомства, сейчас “он принимает меры к предотвращению конфликта интересов, который может возникнуть при принятии решений в отношении минприроды Алтайского края”.

Отметим, что в сентябре 2023 года Ивасишин направил обращение на имя президента РФ Владимира Путина, генпрокурора РФ Игоря Краснова, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, директора ФСБ Александра Бортникова и председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. В нем упоминается о личной заинтересованности Лукьянова, которая выражается в том, что его сын Александр Лукьянов работает замначальника краевого управления природных ресурсов и нормирования в структуре краевого минприроды, которое, в свою очередь, курирует Лукьянов-старший.

В 2019 году издание уже сообщало о наличии данных родственных связей, когда Лукьянову-младшему прочили кресло начальника управления. Тогда прокуратура публично не сообщала о мерах реагирования в связи с данной информацией. Однако вице-губернатор Виталий Снесарь объяснил, что Лукьянов-старший хоть и координирует работу минприроды в качестве профильного зампреда, но сын непосредственно ему не подчиняется.

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