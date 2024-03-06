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Алтайскому врачу присвоили звание «Заслуженный изобретатель России»

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Алтайскому врачу присвоили звание «Заслуженный изобретатель России»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Обладателем стал председатель постоянного комитета Алтайского краевого Заксобрания по здравоохранению.

Почетная награда вручена доктору медицинских наук, профессору Александру Лазареву, который имеет немало профессиональных достижений. Звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» утверждено соответствующим указом президента Владимира Путина от 1 марта 2024 г.

Александр Федорович Лазарев родился 21 августа 1947 года в селе Шипуново Алтайского края. В 1975 году окончил с отличием Алтайский государственный медицинский институт по специальности “Лечебное дело”. Обучение продолжил в аспирантуре Научно-исследовательского онкологического института в Москве.

С 1976 года Александр Федорович работал хирургом-онкологом, заведующим отделением и начмедом Алтайского краевого онкологического диспансера. В 1981-1982 годах являлся ассистентом курса онкологии Алтайского государственного медицинского института. В 2002 году избран заведующим кафедрой онкологии АГМУ. С 1982 до 1994 года был главным врачом Барнаульского онкодиспансера.

Александр Лазарев — заслуженный врач РФ, председатель Алтайского противоракового общества.

Избирался депутатом алтайского краевого Совета народных депутатов в 1990, 1992, 1996 и 2004 годах, в 2008 году стал депутатом АКЗС.

Более 45 лет Александр Фёдорович занимается изобретательской деятельностью. За это время получил и внедрил 34 патента. Его изобретения внедрены в практику всех онкологических диспансеров Алтайского края, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, лечебных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Источник: по материалам Официального сайта Алтайского края и портала Аltapress.ru.

Взято отсюда.

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