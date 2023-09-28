Алтай один из первых в списке регионов на обновление транспорта по поручению Путина
Кабмину поручили заняться модернизацией транспорта и снижением его среднего возраста
Фото: сообщество транспорта в Барнауле
В России будут ежегодно обновлять состав парка общественного транспорта – такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству 17 сентября. Об этом “Парламентской газете” рассказал первый зампред комитета ГД по транспорту Павел Федяев.
На модернизацию транспорта и снижение его среднего возраста в 2024 году планируется выделить 15 млрд рублей, в будущем – до 50 млрд рублей и выше. Примечательно, что обновление коснется не только крупных городов, но и малых, и даже сельских автобусных линий.
“Президент поручил при определении параметров финансирования учитывать уровень долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности субъектов, то есть дотационные регионы будут первыми”, – подчеркнул Федяев.
В 2023 году в России предстоит обновить более 1,5 тыс. единиц транспорта, а до 2030 года – более 60 тыс. автобусов, 7 тыс. трамваев и 7 тыс. троллейбусов.