28.09.2023

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Алтай один из первых в списке регионов на обновление транспорта по поручению Путина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Кабмину поручили заняться модернизацией транспорта и снижением его среднего возраста

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В России будут ежегодно обновлять состав парка общественного транспорта – такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству 17 сентября. Об этом “Парламентской газете” рассказал первый зампред комитета ГД по транспорту Павел Федяев.

На модернизацию транспорта и снижение его среднего возраста в 2024 году планируется выделить 15 млрд рублей, в будущем – до 50 млрд рублей и выше. Примечательно, что обновление коснется не только крупных городов, но и малых, и даже сельских автобусных линий.

“Президент поручил при определении параметров финансирования учитывать уровень долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности субъектов, то есть дотационные регионы будут первыми”, – подчеркнул Федяев.

В 2023 году в России предстоит обновить более 1,5 тыс. единиц транспорта, а до 2030 года – более 60 тыс. автобусов, 7 тыс. трамваев и 7 тыс. троллейбусов.

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