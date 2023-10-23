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Алтай показал “самое заметное снижение” в рейтинге по состоянию науки и технологий

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Аналитики назвали несколько причин

Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 54-е место в рейтинге по научно-технологическому развитию регионов России, сообщает РИА Новости.

Для анализа использовались показатели, характеризующие состояние сферы науки и технологий: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики задействованных человеческих ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.Рейтинговый балл Алтайского края в 2022 году – 29,33. Отмечается, что в 2021 году регион занимал 42-е место. Таким образом, произошло падение на 12 позиций.

“Самое заметное снижение – у Алтайского края. Наибольшее влияние на это оказало снижение уровня инновационной активности организаций, сокращение доли высококвалифицированных работников, снижение доли машин и оборудования в возрасте до пяти лет, сокращение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей, снижение доли осуществлявших технологические инновации организаций”, – говорится в исследовании.

Республика Алтай на 75-м месте с рейтинговым баллом 16,8. Год назад регион занимал 78-ю строчку.

Самая низкая оценка у Республики Ингушетия (85-е место и 8,13 балла), самая высокая – у Москвы (1-е место и 79,66 балла). 

Ранее столица Алтайского края вошла в список лучших городов для ведения бизнеса.

город Горняк

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