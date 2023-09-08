“Алтайская регата” дарит билеты на соревнования по гребле детям и студентам

Чтобы попасть на чемпионат – покажи на кассах студенческий

Трибуны. Соревнования по гребле / Фото: ФГБК Алтайского края

С 15 по 17 сентября 2023 года на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования “Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ”. Студентам и детям до пяти лет вход на все дни соревнований будет бесплатный.

Как получить билет на турнир студенту?

Для этого необходимо показать действующий студенческий на кассах гребного канала.

Все остальные могут получить бесплатные билеты, участвуя в розыгрышах в официальном Telegram*-канале события.

В сентябре пройдет два розыгрыша, ближайший стартовал 7-го числа, а итоги подведут 9 сентября 2023 года.

Билетов ограниченное количество, а потому советуем подписаться на телеграм-канал события, следить за новостями и участвовать во всех активностях.

Где можно купить билеты, если я не студент и не выиграл в розыгрыше?

На сервисе Kassy.ru* уже сейчас их продают отдельно на каждый из трех соревновательных дней:

15 сентября, пятница;

16 сентября, суббота;

17 сентября, воскресенье.

Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.

Также билеты будут продавать в кассе на гребном канале в дни события. Чтобы не стоять в очереди, лучше приобрести их заранее.

*Telegram-канал (“Телеграм-канал”); Kassy.ru (“Кассы.ру”).

Билеты в Kassy.ru (ООО “Городские зрелищные кассы”, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225).

Барнаульский гребной канал. Розыгрыш “Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ”. Срок проведения мероприятия: с 15 по 17 сентября 2023 г. Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения: телеграм-канал “Алтайской регаты”.

Возрастное ограничение 0+

РОО “ФГБК Алтайского края”

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