Алтайская школьница поучаствовала в открытом уроке с Владимиром Путиным

Девочка рассказала о своем интересе к нанотехнологиям и желании, чтобы эту дисциплину изучали в школах

Кадр: YouTube-канал “Комсомольской правды”

1 сентября президент Владимир Путин провел открытый урок “Разговор о важном”, на котором побывала ученица 10 класса Бийского лицея Мария Лебедева, сообщили в Кремле.

Школьница рассказала главе государства о своем интересе к нанотехнологиям и больших перспективах этой отрасли в оборонной промышленности, медицине и микроэлектронике. Девочка спросила мнения у Владимира Путина, стоит ли внедрить эту дисциплину в 10-11 классах физико-математической и химико-биологической направленности в качестве факультатива, предмета по выбору или раздела в курсе химии и физики.

“Можно. Надо к этому всегда относиться очень аккуратно, к новым предметам, но во всяком случае как дополнительное обучение в каких-то специализированных школах можно внедрять. Обязательно нужно это делать, потому что, вы правы абсолютно, это одно из тех направлений, за которым будущее, безусловно”, – ответил президент.

Он также указал, что направлений использования нанотехнологий больше, и, по его словам, здесь “огромные, просто колоссальные возможности для развития любой сферы деятельности”. А потому власти будут стараться развивать эту сферу, в том числе и в образовательном процессе.

Всего в открытом уроке поучаствовали 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.





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