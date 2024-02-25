реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

“Алтайская шпионка” Бутина не исключила ужесточения условий работы иноагентов в РФ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

При этом “уничтожить” иноагентов в России не стремятся, подчеркнула депутат

"Алтайская шпионка" Бутина не исключила ужесточения условий работы иноагентов в РФ

Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru

Депутат Госдумы, “алтайская шпионка” Мария Бутина заявила, что не исключает возможности ужесточения условий для работы иноагентов в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, все будет зависеть от того, “насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого”. При этом “уничтожить” иноагентов в России не стремятся, подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что власти следят за их методами и стараются “оградить нашего потребителя от недружественных действий с их стороны”.

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм
Морозы ниже 40 градусов придут в Алтайский край

Морозы ниже 40 градусов придут в Алтайский край

Из-за аномально низких температур в регионе действует штормовое предупреждение Морозная…

Узнать больше
В Алтайском крае на нескольких участках сняты ограничения из-за непогоды

В Алтайском крае на нескольких участках сняты ограничения из-за непогоды

В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды…

Узнать больше
Заводы в российском регионе передали государству по иску прокуратуры

Заводы в российском регионе передали государству по иску прокуратуры

Суд по требованию Генпрокуратуры передал РФ акции промышленной группы ЧЭМК…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp