“Алтайская шпионка” Бутина не исключила ужесточения условий работы иноагентов в РФ

При этом “уничтожить” иноагентов в России не стремятся, подчеркнула депутат

Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru

Депутат Госдумы, “алтайская шпионка” Мария Бутина заявила, что не исключает возможности ужесточения условий для работы иноагентов в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, все будет зависеть от того, “насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого”. При этом “уничтожить” иноагентов в России не стремятся, подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что власти следят за их методами и стараются “оградить нашего потребителя от недружественных действий с их стороны”.

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