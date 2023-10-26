Алтайская спортсменка победила во Всероссийском турнире по тяжелой атлетике

Светлана Ильенко заняла первое место в весовой категории 45 килограммов

Светлана Ильенко / Фото: Владимир Мартынов / “Алтайский спорт”

Алтайская спортсменка, студентка АлтГУ Светлана Ильенко стала победительницей Всероссийского турнира по тяжелой атлетике.

Как сообщает “Алтайский спорт”, традиционный “Мемориал Воронина” стартовал 26 октября в Кемерове. В течение трех дней за награды здесь будут бороться больше 140 мужчин и женщин из ХМАО, Хакасии, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, а также Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской и Новосибирской областей.

В первый же день соревнований Светлана Ильенко из Алтайского края заняла первое место в весовой категории 45 килограммов. В сумме двоеборья она показала результат 114 килограммов (49 рывок + 65 толчок).

Еще одна алтайская тяжелоатлетка – Ирина Дятлова – в весовой категории 55 килограммов с результатом 112 кг (51+61) заняла шестое место.

Справка. Александр Воронин – заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1976 года, чемпион мира, серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Европы, чемпион СССР. Установил 14 мировых рекордов и 17 рекордов СССР. Всероссийские турниры его памяти проводятся в Кемерове с 1993 года.

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