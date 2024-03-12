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Алтайские депутаты намерены облегчить жизнь сельскому турбизнесу

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Соответствующий законопроект в регионы направила Госдума

Алтайские депутаты намерены облегчить жизнь сельскому турбизнесу

Турбаза в Республике Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты АКЗС рассмотрят законопроект, расширяющий возможности для сельского туризма. Документ направили в регионы перед первым чтением для дачи отзывов, сообщает пресс-служба парламента.

Сейчас по закону деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма осуществляют только сельхозтоваропроизводители. В документе подчеркивается, что у предпринимателя должен быть соответствующий вид экономической деятельности.

“Законопроектом предлагается расширить понятие “сельский туризм” и дать предпринимателям право оказывать такие услуги без ограничения по виду деятельности”, – отметил глава комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

По словам депутата, поправки в закон важны для Алтайского края, поскольку помогают расширить возможности по развитию сельских территорий и предпринимательства на селе.

Всего, по данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, в регионе функционируют около 270 гостевых домов, в которых ежегодно отдыхают до 100 тысяч человек.

Опрос среди депутатов проводят до 15 марта. Затем результаты направят в Госдуму.

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