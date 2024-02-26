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Алтайские депутаты намерены защитить учителей от оскорблений

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Предполагается, что мера позволит повысить авторитет профессии

Алтайские депутаты намерены защитить учителей от оскорблений

Школьный урок / Фото: unsplash.com

Депутаты Алтайского Заксобрания рассмотрят законопроект, закрепляющий право педагогов на защиту от оскорблений. Проект закона размещен на сайте АКЗС.

Поправки связаны с динамикой федерального законодательства. Документ внес на рассмотрение депутатам глава региона Виктор Томенко.

Законопроектом предлагается закрепить за педагогами право “на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности”.

Предполагается, что все эти меры должны повысить авторитет профессии педагога. Документ рассмотрят на сессии 29 февраля.

горняк

Источник

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