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Алтайские депутаты приняли запрет о продаже алкоголя 9 мая и в дни города

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Документ вступит в силу в ближайшее время

Алтайские депутаты приняли запрет о продаже алкоголя 9 мая и в дни города

Касса в барнаульском супермаркете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Законопроект о запрете розничной продажи алкоголя 9 мая и в дни города, района, округа, села и поселка приняли депутаты Алтайского Заксобрания.

Как сообщили в АКЗС, инициативу одобрили 29 февраля во втором, окончательном чтении.

По задумке инициаторов – губернатора Виктора Томенко и прокурора Антона Германа – запрет поспособствует снижению потребления спиртного и соблюдению общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий.

В силу запрет вступит через десять дней после официальной публикации. Исключение предусмотрено только для заведений общепита.

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Источник

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