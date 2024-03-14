реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Алтайские депутаты просят ограничить скорость электросамокатчиков до скорости ежика

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

А еще они хотят обязать любителей “железных коней” надевать шлем

Алтайские депутаты просят ограничить скорость электросамокатчиков до скорости ежика

Электросамокат / Фото: unsplash.com

Депутаты Алтайского Заксобрания попросят федеральное правительство ввести ограничения для владельцев электросамокатов и велосипедов. По задумке депутатов, скорость передвижения первых должна быть ограничена 8 км/ч. Документ рассмотрят на мартовской сессии АКЗС, сообщил в телеграм-канале вице-спикер парламента Денис Голобородько.

По словам депутата, “сейчас, в середине марта, тема не актуальна, но с приходом весны количество наездов на пешеходов и травм, которые получают любители самокатов, увеличивается”.

Только за прошлый год в регионе зарегистрировано 30 “самокатных” ДТП, в которых пострадали более 30 человек, 11 из них – дети, сообщил Голобородько.

“Вопрос не раз поднимали на разных уровнях, в разных регионах, в прошлом году изменили технические стандарты на федеральном уровне. Вместе с коллегами из ГУ МВД по Алтайскому краю проработали предложения по внесению поправок в ПДД”, – пояснил он.

Поправки коснутся так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ), проще говоря – самокатов, гироскутеров, моноколес и других.

Что предлагают алтайские депутаты?

  • запретить электросамокатчикам (и пользователям других СИМ) передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью выше 8 км/ч. Сейчас ограничения по скорости в правилах дорожного движения нет;
  • обязать велосипедистов и электросамокатчиков использовать велошлем. Его нужно будет надевать при передвижении по велодорожкам, проезжей части или обочине. Сейчас ограничение должны соблюдать только водители мопедов;
  • обязать водителей велосипедов, мопедов и СИМ иметь при себе светоотражающие элементы. Сейчас такое требование действует только вне населенных пунктов.

По словам депутата, “поправки в полной мере не смогут снять все острые вопросы по теме электросамокатов и подобных средств передвижения, но позволят обеспечить большую безопасность для всех участников дорожного движения”.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и…

Управление имущественных отношений края (алтайкрайимущество) добилось судебного решения о включении…

О хороших стенах и зависимости врачей от технологий поговорили в Барнауле с известным московским медиком

О хороших стенах и зависимости врачей от технологий поговорили…

Марьяна Лысенко, главврач московской клинической больницы №52 побывала в нескольких…

Из Барнаула отправили спецтехнику в зону проведения СВО

Из Барнаула отправили спецтехнику в зону проведения СВО

Сегодня, 14 марта, из Барнаула отправился автовоз с шестью специализированными…

Кто такой Шакро Молодой и правда ли, что он…

Тюрьма. Колючая проволока Фото: Виталий Барабаш Один из “королей” преступного…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp