Алтайские динамовцы отметили 100-летие общества походом к Белухе

За несколько дней группа из самых подготовленных путешественников прошла около 40 километров

Фото: пресс-служба “Динамо”

Представители общественной организации “Динамо” к 100-летию общества совершили пеший поход к подножию Белухи. Об этом рассказали в пресс-службе сообщества.

Отмечается, что в путь отправились только самые подготовленные. За несколько дней группа смогла преодолеть около 40 километров с перепадом высоты в 2500 метров.

“Пройдя горными тропами, динамовцы совершили восхождение на перевал Каратюрек, где развернули флаг “100 лет обществу “Динамо”. Затем участники похода зашли на Аккемский ледник и завершили туристический поход в базовом лагере на живописном озере Ак-Кем”, – сказано в сообщении.

Всех, кто принимал участие в походе, наградили памятными медалями, приуроченными к юбилею организации.

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