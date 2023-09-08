Алтайские динамовцы отметили 100-летие общества походом к Белухе
За несколько дней группа из самых подготовленных путешественников прошла около 40 километров
Фото: пресс-служба “Динамо”
Представители общественной организации “Динамо” к 100-летию общества совершили пеший поход к подножию Белухи. Об этом рассказали в пресс-службе сообщества.
Отмечается, что в путь отправились только самые подготовленные. За несколько дней группа смогла преодолеть около 40 километров с перепадом высоты в 2500 метров.
“Пройдя горными тропами, динамовцы совершили восхождение на перевал Каратюрек, где развернули флаг “100 лет обществу “Динамо”. Затем участники похода зашли на Аккемский ледник и завершили туристический поход в базовом лагере на живописном озере Ак-Кем”, – сказано в сообщении.
Всех, кто принимал участие в походе, наградили памятными медалями, приуроченными к юбилею организации.