Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайские дорожники показали на карте все стоянки для транспорта на время непогоды

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Подготовлено 14 специальных стоянок

Алтайские дорожники показали на карте все стоянки для транспорта на время непогоды

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае подготовлено 14 специальных стоянок для большегрузного транспорта, сообщает Упрдор “Алтай”.

“Погодные условия остаются сложными на всей территории Алтайского края, на снегоочистке федеральных трасс задействовано 169 дорожных машин”, – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в регионе 4 января ожидаются морозы до -30 градусов, что усложнит дорожную обстановку. Для водителей подготовили специальные стоянки на время непогоды.

Яндекс КартыЯндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест

Где расположены стоянки:

  • на Чуйском тракте – на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле “Грани Алтая”;
  • в районе Новоалтайска на “Маяке” и “Облепихе”;
  • по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково;
  • возле “Ники-фуд” в Троицком районе;
  • перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках;
  • на трассе А-322 на 12-м километре (выезд из Барнаула);
  • в Топчихе;
  • в Алейске;
  • в Шипуново;
  • в Поспелихе;
  • на автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские Огни) и на выезде из села.

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Новости Алтай

С легким паром! Врач рассказал о пользе бани для сердца

04.01.2024

 Новости Алтай

В Роспотребнадзор отметили, что в России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

04.01.2024

 Новости Алтай

Две большие кинопремьеры в российском прокате: «Холоп 2» и «Бременские музыканты»

04.01.2024

 Новости Алтай

В Аргентине задержали экс-главу барнаульского «Жилфонда», которая обокрала клиентов

04.01.2024

 Новости Алтай

В центре Барнаула заступил на вахту “парковый” Дед Мороз

04.01.2024

 Новости Алтай

Фильмы, которые можно посмотреть на новогодних каникулах, не выходя из дома

04.01.2024

 Новости Алтай

Иностранец бросил машину после ДТП и насмерть замерз в лесу рядом с Карелией

04.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае за 54,4 млн рублей реконструировали мост через безымянный ручей

04.01.2024

 Новости Алтай

В МЧС рассказали, как безопасно кататься на «ватрушках»

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix