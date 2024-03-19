Алтайские фермеры несут убытки из-за запрета на ввоз пшеницы в Казахстан

Запрет должен был действовать полгода, но затем его продлили еще на шесть месяцев с дополнительными заградительными мерами

Пшеница в поле / Фото: unsplash.com

Казахстан продлил запрет на ввоз российской пшеницы. Первые ограничения начались еще в апреле 2023 года. Как напоминают в Минсельхозе России, официальная причина запрета – борьба с потоком контрабандных грузов. Сначала его ввели на полгода, затем продлили еще на шесть месяцев с дополнительными заградительными мерами: добавился запрет на ввоз по железной дороге.

12 марта стало известно, что еще полгода алтайские фермеры не смогут поставлять в Казахстан зерно, также речь шла и о запрете на поставку речным транспортом. Председатель Союза фермерских формирований Алтайского края Александр Балаков в эфире радио Business FM* Барнаул рассказал, как ситуация отразилась на алтайских фермерах.

“У нас экспорт пшеницы в Казахстан упал в разы. Раньше туда отправляли очень большой объем зерна, особенно из кулундинской зоны. Конечно, сегодня все это очень печально. Цена зерна ниже себестоимости. Учитывая, что Казахстан “не открылся”, я не удивлюсь, если в ближайшее время цена еще упадет. А это приведет к тому, что хозяйства просто начнут продавать себе в убыток, а продавать будут, потому что нужно продолжать работать”, – сказал Балаков.Против продления ограничений и запрета поставки пшеницы водным транспортом выступили Зерновой союз Казахстана и Национальная палата предпринимателей “Атамекен”, но, по сообщению казахстанских СМИ, протокол о запрете все равно примут к исполнению. А это может сильно ударить по алтайским фермерам, ведь альтернатив, по мнению Балакова, куда можно еще экспортировать именно пшеницу, пока нет.

* Business FM (“Бизнес ФМ”)

город Горняк



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