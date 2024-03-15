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Алтайские компании могут пройти бесплатное обучение основам экспорта

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Но только те предприятия, кто стал участником национального проекта “Производительность труда”

Алтайские компании могут пройти бесплатное обучение основам экспорта

Экспорт. Контейнеры / Фото: onlyyouqj on Freepik

Алтайские предприятия, присоединившиеся к национальному проекту “Производительность труда”, могут пройти обучение работе с экспортом. Освоить зарубежные рынки сбыта поможет программа “Акселератор экспортного роста”.

Что это за программа?

Программу проводит российское Министерство экономического развития и Школа экспорта РЭЦ (лицензированная образовательная организация). В рамках обучения эксперты научат участников, как заниматься экспортом в условиях санкций, как оформить документы на вывоз товаров из России и ввоз их в другие страны и что делать, чтобы о продукции компании узнали на иностранных рынках. Представители компаний пройдут все этапы под контролем наставников.

Программу проводят не только для обучения экспорту, но и для получения реальных контрактов и поддержания торговых отношений РФ с другими странами.

“Обучение по программе “Акселератор экспортного роста” – одна из системных мер поддержки предприятий – участников национального проекта “Производительность труда”, – прокомментировал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Кто может принять участие и как это сделать?

В Алтайском крае участие в нацпроекте принимают 87 компаний. И за последние пять лет экспортное обучение прошел 31 специалист. Это бесплатно и дистанционно.

Новый поток занятий начнется в понедельник, 18 марта 2024 года. Следующий запланирован на 15 апреля.

Чтобы зарегистрироваться, пройдите по ссылке. 

Кто принимает участие в нацпроекте?

Напомним, главная цель национального проекта “Производительность труда” – повышение производительности на средних и крупных предприятиях наиболее перспективных несырьевых секторов экономики. В проекте участвуют компании с годовым оборотом не менее 400 млн рублей. Это предприятия нескольких отраслей: обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и торговля.

В Алтайском крае в числе участников – строительная компания “Жилищная инициатива”, свиноводческое предприятие “Антипинское”, производитель пластиковых изделий “Мартика”, “Бийский лесхоз”, производственное объединение “Сибприбормаш”, “СибКомплект”, заводы “Русская кожа” и “АСМ-Экспорт”, “БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика”, “Агро-Восточный” и другие.

горняк

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