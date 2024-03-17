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Алтайские общественники потребовали запретить аборты

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Они написали обращения к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также в Госдуму.

Алтайские общественники потребовали запретить аборты

Беременная женщина / Фото: pxhere.com

Общественники из Алтайского края потребовали запретить аборты. Об этом сообщают “Вести. Алтай”. 

Активисты написали обращения к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также в Госдуму. 

По статистике краевого Минздрава, в прошлом году в Алтайском крае беременность прервали 1900 женщин.

В феврале Госдума в очередной раз отклонила законопроект о запрете прерывания беременности в частных клиниках, сославшись на его противоречия с нормами обязательного медстрахования.

Теперь алтайские активисты требуют исключить процедуру из системы ОМС.

город Горняк

Источник

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