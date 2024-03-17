Алтайские общественники потребовали запретить аборты

Они написали обращения к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также в Госдуму.
Беременная женщина / Фото: pxhere.com
Общественники из Алтайского края потребовали запретить аборты. Об этом сообщают “Вести. Алтай”.
Активисты написали обращения к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также в Госдуму.
По статистике краевого Минздрава, в прошлом году в Алтайском крае беременность прервали 1900 женщин.
В феврале Госдума в очередной раз отклонила законопроект о запрете прерывания беременности в частных клиниках, сославшись на его противоречия с нормами обязательного медстрахования.
Теперь алтайские активисты требуют исключить процедуру из системы ОМС.
город Горняк
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