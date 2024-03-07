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Алтайские полицейские поймали курьера, похитившего 2 млн рублей у 10 пенсионеров

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18-летнего парня заключили под стражу

Алтайские полицейские поймали курьера, похитившего 2 млн рублей у 10 пенсионеров

Купюры и монеты / Фото: amic.ru

Полицейские задержали 18-летнего жителя Рубцовска, который забирал у пенсионеров деньги, обманутых по схеме “ваш родственник попал в беду”.

Как сообщили в МВД региона, парень через интернет устроился курьером: забирал у пожилых людей деньги и переводил их нанимателям на счета, оставляя себе от 5 до 20 тысяч рублей за каждое выполненное задание.

Жертвами парня стали десять пенсионеров из Локтевского, Краснощековского, Поспелихинского, Шипуновского, Алейского и Мамонтовского районов. В общей сложности он похитил у них больше 2 млн рублей. Задержали рубцовчанина на трассе возле Алейска, когда тот ехал в такси выполнять новые поручения.

На молодого человека завели дело по статье “Мошенничество” и заключили его под стражу. Теперь полицейские устанавливают личность организатора.

новости Локтевский

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