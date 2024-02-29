Алтайские полицейские посреди ночи спасли женщину из огня

Пожар начался в одной из надворных построек и перекинулся на дом

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники ДПС спасли пенсионерку из горящего дома в селе Топчиха Алтайского края, сообщили в МВД региона.

Ночью 24 февраля старший лейтенант полиции Игорь Рибзам и лейтенант полиции Станислав Михайленко патрулировали улицы. Около 03:30 они заметили густой дым на улице Свердлова и тут же вызвали МЧС, а сами поехали на пожар. Прибыв на место, обнаружили, что горели постройки, а пламя от них уже перекинулось на дом.

Полицейские стучали в окна, пытаясь разбудить жильцов, но никто не отзывался. А так как дверь была заперта, то им пришлось выставить окно, чтобы попасть внутрь.

“В задымленной комнате полицейские обнаружили спящую хозяйку, разбудили ее и оперативно помогли покинуть жилище. Чтобы женщина не замерзла на улице, посадили ее в патрульный автомобиль. А сами поспешили будить соседей, поскольку опасались, что огонь может перекинуться на их дом, в котором, как оказалось, проживает семья с детьми”, – рассказали в ведомстве.

Прибывшие к этому времени спасатели приступили к тушению. Как отметили в МВД, благодаря действиям сотрудников ДПС удалось спасти человеческую жизнь и имущество.

город Горняк



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