Алтайские предприниматели рассказали, чего ждать от работы с индийскими бизнесменами

Важную роль в переговорах играют дружеские отношения и религия

Флаг Индии / Фото: unsplash.com

Компании Алтайского края осваивают пока загадочный и малопонятный рынок Индии. Если сотрудничество с европейскими странами было делом привычным, то это направление пока вызывает ряд затруднений. Чего ждать от индийских партнеров и в чем специфика этого рынка, радио Business FM* Барнаул рассказали алтайские предприниматели.

С двумя дилерами в Индии – в городах Джайпуре и Калькутте – подписаны договоры у компании “СиСорт”. Алтайский фотосепаратор для фасовки зерна и бобовых поставили в страну в феврале. Руководитель компании Виталий Савинков вспоминает: торговлю в этом направлении “СиСорт” пробовал освоить семь лет назад, но попался недобросовестный дилер, и сотрудничество прекратили. А в 2022-м году перед бизнесом встала задача – переориентироваться на азиатские рынки. Тут и вспомнили об Индии.

“Это высококонкурентный рынок, там много китайского оборудования. Этим ребятам есть с чем сравнить. Составили там перечень, около ста дилеров мы нашли и выделили из них, на наш взгляд, самых перспективных”, – рассказал Савинков.

В основном торговля ведется в рублях. Средний чек в Индии ниже, чем в Европе и в России. Поэтому надо не только найти партнера, но и хорошо проанализировать себестоимость – чтобы наш продукт подошел к этому рынку. Важно адаптировать и маркетинг: в Индии реклама более яркая и эффектная, чем та, что привычна глазу жителя России.

Одной из главных сложностей остается логистика. Из Алтайского края товары доставляют морским путем, но это очень долго: например, фотосепаратор везли почти три месяца. Сейчас “СиСорт” прорабатывает вариант доставки самолетом. А продукты везти в Индию еще сложнее. Поставлять туда свой сыр пробовала компания “Плавыч”: год назад они были в этой стране на выставке. Плавленый сыр для рынка Индии – знакомый продукт, но пока торговля не ведется, объясняет директор по развитию компании Елена Мирошниченко.

“Если любой продукт, не требующий охлаждения, едет спокойно по железной дороге, то нам нужны холодильники. И логистический путь пока не очень хорошо проработан. Но те контакты, которые были, очень заинтересованы во взаимодействии с Россией, наш продукт им понравился, и до сих пор очень хотят работать”, – сказала специалист.Похожую проблему обозначили и на Барнаульском пивзаводе. Партнерам продукция нравится, но доставка воды и сладких напитков по морю просто “съест” потенциальную прибыль. К тому же нужно сделать множество сопроводительных документов, в том числе и таких, которые в нашей стране не делают.

Несмотря на сложности, российских партнеров в Индии очень любят, отмечают алтайские предприниматели. Поэтому, собираясь на деловую встречу, важно помнить, что она может растянуться на несколько часов. По словам Мирошниченко, для индийца подружиться с бизнес-партнером – это самое главное.

“Для них бизнес – это второе. Первое у них – это отношения. И они могут на переговорах пообещать или быть заинтересованными в продукте, но если вы не найдете с ними контакт внутренней вашей личности, то ничего не получится. Они очень любят внимание, очень любят комплименты, очень любят интересоваться и от нас этого ожидают, что мы будем интересоваться”, – сказала она.По словам Виталия Савинкова, религия и разные верования в этой стране имеют огромное значение – в том числе и в деловой среде. Не удивляйтесь, если индийский партнер проанализирует дату вашего рождения с помощью нумерологии или заручится божественной поддержкой при сделке.

“Мы приехали с одним из дилеров на переговоры, вижу, у него на лбу точка. Спрашиваю у переводчика. Я говорю, а что? Мы как бы до этого не встречали. Говорит, а это потому, что он с утра помолился и получил благословение на встречу. Я был этому удивлен”, – сказал эксперт.Перед выходом на индийский рынок предпринимателям лучше получить знания об этой стране. Например, обучиться по программе “Экспортеры 2.0”, которая проходит в Сколково. Она хоть и платная, но большую часть за обучение вносит Российский экспортный центр. Да и знание тонкостей работы с партнерами из Индии могут помочь сохранить деньги, а не потерять их, наткнувшись на недобросовестного дилера.

* Business FM (“Бизнес ФМ”)

город Горняк



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