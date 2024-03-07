реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайские предпринимательницы рассказали, является ли бизнес мужским делом

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

43% компаний в России возглавляют женщины

Алтайские предпринимательницы рассказали, является ли бизнес мужским делом

Планшет в руках / Фото: pxhere.com/ru/photo/714525

Предпринимательницы из Алтайского края рассказали о том, можно ли считать бизнес мужским делом. Об этом сообщает “Бизнес ФМ Барнаул”.

Директор компании “Альбион-Моторс” Елена Марисина отметила, что в бизнесе гораздо более важны профессиональные навыки, чем различия между полами. Она уверена в том, что женщина легко может вести собственное дело и быть руководителем.

“И, честно говоря, иногда наша интуиция и многозадачность становятся настоящим секретным оружием на пути к успеху. Ну и как не упомянуть наше главное оружие – обаяние, ведь оно тоже играет важную роль в деловом мире. Так что я не соглашусь с мнением, что бизнес – это исключительно мужское дело”, – отметила Марисина.

Основательница женских фитнес-клубов Body Club и Академии духовного развития Марина Палагина добавила, что важно желание созидать и тогда вести бизнес сможет каждый. 

“Вообще мне очень нравится наша страна тем, что у нас женщины пользуются одинаковым уважением будучи и домохозяйками, и бизнесвумен. В целом я никогда не замечала на себе какого-то гендерного предубеждения со стороны мужчин. Когда ты профессионал, когда ты любишь свое дело, к тебе относятся абсолютно на равных, тебе открыты все дороги и возможности”, – рассказала руководитель студий маникюра “Лаки”, участница Алтайского бизнес-сообщества Татьяна Карпенко.

Она добавила, что в XXI веке гендерное равенство существует, и женщина, которая хочет вести свое дело, может себе это позволить.

горняк

Источник

горняк22 телеграм
Силы ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА в трех регионах России

Силы ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА в трех регионах России

Силы ПВО ночью пресекли попытки террористических атак ВСУ, уничтожив шесть…

Узнать больше
Проверка “на слабо”. Депутат ГД об истребителях НАТО над Черным морем

Проверка “на слабо”. Депутат ГД об истребителях НАТО над Черным морем

Появление боевой авиации стран НАТО в небе над Черным морем…

Узнать больше
До +5 градусов и небольшой снег: какая будет погода в Алтайском крае 7 марта

До +5 градусов и небольшой снег: какая будет погода в Алтайском крае 7 марта

Погода. Весна. Март Фото: pexels.com К выходным синоптики прогнозируют положительные…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp