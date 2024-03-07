Алтайские предпринимательницы рассказали, является ли бизнес мужским делом

43% компаний в России возглавляют женщины

Планшет в руках / Фото: pxhere.com/ru/photo/714525

Предпринимательницы из Алтайского края рассказали о том, можно ли считать бизнес мужским делом. Об этом сообщает “Бизнес ФМ Барнаул”.

Директор компании “Альбион-Моторс” Елена Марисина отметила, что в бизнесе гораздо более важны профессиональные навыки, чем различия между полами. Она уверена в том, что женщина легко может вести собственное дело и быть руководителем.

“И, честно говоря, иногда наша интуиция и многозадачность становятся настоящим секретным оружием на пути к успеху. Ну и как не упомянуть наше главное оружие – обаяние, ведь оно тоже играет важную роль в деловом мире. Так что я не соглашусь с мнением, что бизнес – это исключительно мужское дело”, – отметила Марисина.

Основательница женских фитнес-клубов Body Club и Академии духовного развития Марина Палагина добавила, что важно желание созидать и тогда вести бизнес сможет каждый.

“Вообще мне очень нравится наша страна тем, что у нас женщины пользуются одинаковым уважением будучи и домохозяйками, и бизнесвумен. В целом я никогда не замечала на себе какого-то гендерного предубеждения со стороны мужчин. Когда ты профессионал, когда ты любишь свое дело, к тебе относятся абсолютно на равных, тебе открыты все дороги и возможности”, – рассказала руководитель студий маникюра “Лаки”, участница Алтайского бизнес-сообщества Татьяна Карпенко.

Она добавила, что в XXI веке гендерное равенство существует, и женщина, которая хочет вести свое дело, может себе это позволить.

горняк



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