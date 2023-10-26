Алтайские школьники уйдут на осенние каникулы 28 октября

Отдыхать после первой четверти дети будут 10 дней

Фото: unsplash.com

С 28 октября барнаульские школьники уйдут на осенние каникулы, сообщили в мэрии.

Отдых продлится 10 календарных дней, до 7 ноября. Причем традиционно для детей в эти дни проведут конкурсы, спортивные турниры, ярмарки, фестивали и экскурсии.

Напомним, 4 ноября в России отметят День народного единства. Но так как праздник выпадает на субботу, то дополнительный выходной перенесли на понедельник, 6-е число.

горняк



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