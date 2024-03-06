Алтайские социалисты оценили работу мэрии Барнаула

Депутаты от партии всех уровней власти заслушали отчет главы города

Депутаты “Справедливой России – За правду” / Фото: пресс-служба партии

Депутаты Госдумы, Алтайского краевого Заксобрания и Барнаульской гордумы от партии “Справедливая Россия – За правду” приняли участие в ежегодном отчете мэра Барнаула Вячеслава Франка. 5 марта градоначальник рассказал о работе администрации за 2023 год: в каком социально-экономическом состоянии находится город, как здесь исполняют национальные проекты и поддерживают участников СВО и их родных.

Фракция “Справедливая Россия – За правду” БГД отчет мэра поддержала. В этом вопросе с социалистами гордумы солидарны их коллеги из АКЗС, а также депутат Госдумы от Алтайского края, лидер регионального отделения партии Александр Терентьев.

“Мы видим реальные изменения в различных сферах городского хозяйства, которые благоприятно отражаются на жизни барнаульцев. Проблемы, безусловно, еще есть и работы предстоит немало, но импонирует, что городские власти не замалчивают болевые точки и не пускают решение насущных вопросов по течению, а предпринимают меры, ищут варианты и компромиссы”, – отметил Терентьев.

И он, и партия поддержали Вячеслава Франка и в постановке общей цели – “быть готовыми выполнить задачи, поставленные президентом”. По словам Александра Терентьева, послание главы государства 29 февраля 2024 года должно стать главным ориентиром, ведь это четкий, грамотный, всесторонний план развития страны.

“Инициативы главы государства действительно дадут возможность поднять важные сферы городской жизни на более качественный уровень – это и аварийное жилье, и ремонт дорог, школ, детских садов, учреждений культуры, это зарплаты учителей и врачей, это обновление общественного транспорта, благоустройство и многие другие аспекты, на которые неоднократно жаловались барнаульцы и указывала наша партия”, – подчеркнул Терентьев.

Глава фракции СРЗП в БГД Захар Торычев также отметил плодотворную работу городской администрации: власти выполняют поставленные цели и планы. В этом есть заслуга и депутатского корпуса, принимающего участие в формировании бюджета и контролирующего его исполнение.

Но при этом социалисты обратили внимание на проблему с местами в школах, Индустриальному району давно нужен Дворец культуры, а дорогам в поселках города и частном секторе – ремонт. Захар Торычев также призвал мэра увеличить темпы газификации Барнаула и сделать работу глав районов более открытой для депутатов.

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