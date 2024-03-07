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Алтайские таможенники не пустили в Россию свыше 20 тонн Coca-Cola

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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Алтайские таможенники не допустили газированные напитки известных брендов на внутренний рынок РФ. Грузовой автомобиль с товаром был остановлен в веселоярском пункте пропуска совместно с пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю. Партия газированных напитков общим весом более 26 тонн перемещалась из Киргизии без обязательной маркировки.

Товар был задержан и передан в правоохранительные органы для проведения последующей проверки и принятия процессуального решения.

Фото: пресс-служба таможни

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

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