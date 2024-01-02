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Алтайские театры начали свою работу со 2 января

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Свои двери уже открыли Молодежный театр Алтая, краевой театр драмы им. В.М. Шукшина и театр кукол “Сказка”

Алтайские театры начали свою работу со 2 января

Фото: unsplash.com

2 января театры Алтайского края начали свою работу. Как сообщает пресс-служба регионального Минкультуры, свои двери открыли Молодежный театр Алтая, краевой театр драмы им. В.М. Шукшина и театр кукол “Сказка”.

Так, в “Молодежке” представили премьеры спектаклей “Бременские музыканты” и “Моя жена — робот”. На сцене Драмтеатра покажут “Серебряное копытце” (по мотивам сказки П. Бажова). А на экспериментальной сцене актеры исполнят спектакль “Не скажу” — остроумную историю от Александра Цыпкина, который специально превратил свой рассказ в пьесу для театра.

Театр кукол подготовил программу для детей и их родителей. Зрителям покажут новогодний спектакль “Зимовье зверей”, который основан на мотивах русской народной сказки.

Как подчеркнули в минкультуры, во время новогодних каникул также будут работать музеи и библиотеки. В них подготовили интересные мастер-классы, выставки, увлекательные экскурсии, интерактивные программы, квесты и викторины.

Горняк22

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