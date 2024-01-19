Алтайские врачи запатентовали новый способ лечения паховых грыж у детей

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18 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Коллектив авторов, состоящий из известного хирурга и заместителя главного врача по хирургии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Юрия Тена, врача травматолога-ортопеда Арсена Осипова, детского хирурга Константина Тена и детского хирурга Дарьи Ельковой, запатентовал способ оперативного лечения паховых грыж.

Как объясняют авторы, после удаления паховой грыжи часто возникают рецидивы, если при перевязке грыжевого мешка остается большая культя. Разработанный ими метод заключается во вставке пуговчатого зонда, дошедшего до внутреннего кольца грыжи, и последующем иссечении всего грыжевого мешка. Этот метод активно применяется уже два года и использовался при операции более трехсот детей.

Паховые грыжи у детей встречаются очень часто. В Алтайском крае ежегодно оперируют более двухсот детей с этим заболеванием, причем около половины из них обращаются за помощью в отделение авторов. В случае неудаления паховой грыжи, ребенок может погибнуть. Ущемление грыжевого мешка может привести к некрозу кишечника. Об этом сообщили в Минздраве Алтайского края.

Фото: zdravalt.ru

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Автор: vizitka01

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