Алтайский актер сыграл роль в сериале на НТВ

Серии проекта выходят в эфир каждый день в 20:00

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Актер из Республики Алтай сыграл роль в сериале для телеканала НТВ. Об этом сообщает портал “Новости Горного Алтая”.

Даниил Кользенов в сериале “Заповедный спецназ” исполнил роль Святослава Кормильцева – Свята из опергруппы “Рысь”.

Кользенов родился 28 августа 1995 года в Горно-Алтайске. После обучения в регионе он переехал в Москву, где окончил Щукинское театральное училище.

Алтайский актер также сыграл и в первом сезоне сериала. Серии проекта выходят в эфир ежедневно в 20:00.

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