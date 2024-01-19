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Алтайский депутат через два месяца уволился из школы, где получал 13 тысяч рублей

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За почти два месяца он получил 33 тысячи рублей. “Выручка” ушла на подарки родным и поездку в Москву

Алтайский депутат через два месяца уволился из школы, где получал 13 тысяч рублей

Фото из личного архива Александра Волобуева

23-летний депутат АКЗС Александр Волобуев, устроившийся осенью 2023 года на работу в школу, уволился. Об этом молодой политик рассказал amic.ru.

Напомним, Волобуев устроился работать географом в барнаульскую школу № 10 в ноябре прошлого года. Тогда он сообщал, что ему “как депутату выпал хороший шанс на себе испытать, что такое быть российским учителем”. 26 декабря стал последним рабочим днем начинающего парламентария. Таким образом, в школе депутат проработал чуть меньше двух месяцев.

Как сообщил Волобуев amic.ru, изначально он не планировал работать учителем на постоянной основе – получил предложение временно закрыть вакантное место, которое образовалось после увольнения педагога, объяснил он.

В день политик проводил от трех до пяти уроков, в неделю нагрузка составила около 17 часов.

“Я отвел 123 урока, не считая надомников. Получил около 33 тысяч рублей с учетом отпускных, доплат и прочего. Если разбить на месяцы, зарплата составила 13 тысяч”, – поделился собеседник.

Заработанные в школе деньги молодой коммунист потратил на подарки родным и поездку в Москву. Признается, что этого хватило.

“Внутрянкой” работы учителем депутат активно делился в соцсетях. После заметки, где он рассказал о своей зарплате, комитет по образованию даже проводил проверку, рассказал собеседник. Однако в школе заверили, что тот получил столько, “сколько положено”.

Неприятным сюрпризом для политика стала и дисциплина “подопечных”. “Болтали на уроке, не слушались, сидели в телефонах”, – пояснил Александр.

“Молодые учителя воспринимаются учениками не как те, кто может чему-то научить, а как новые знакомые, с которыми можно поугарать, поболтать, отвлечься от каких-то забот”, – жаловался депутат в телеграм-канале.

Несмотря на “ложку дегтя”, преподавать ему понравилось, признался Волобуев, и опыт работы в школе оставил “положительные впечатления”. Он даже не против снова испытать роль педагога, правда, при условии, что нагрузки будет значительно меньше.

горняк

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