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Алтайский депутат Останина предложила давать квартиру за пятого ребенка

редактор01 mins

По ее словам, меры поддержки не должны зависеть от дохода семей

Фото: pxhere.com

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать россиянам квартиру за рождение пятого ребенка. Об этом сообщает “Лента”.

Останина отметила, что сейчас кроме единого пособия, выплачиваемого из федерального бюджета, все остальное входит в полномочия субъектов. Поэтому на рассмотрение вносят законопроект о новой мере поддержки.

По словам Останиной, она предлагает не поддерживающую, а стимулирующую инициативу. Также депутат заявила, что семьи должны получать поддержку вне зависимости от уровня дохода.

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