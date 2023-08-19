Алтайский депутат Останина предложила давать квартиру за пятого ребенка
По ее словам, меры поддержки не должны зависеть от дохода семей
Фото: pxhere.com
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать россиянам квартиру за рождение пятого ребенка. Об этом сообщает “Лента”.
Останина отметила, что сейчас кроме единого пособия, выплачиваемого из федерального бюджета, все остальное входит в полномочия субъектов. Поэтому на рассмотрение вносят законопроект о новой мере поддержки.
По словам Останиной, она предлагает не поддерживающую, а стимулирующую инициативу. Также депутат заявила, что семьи должны получать поддержку вне зависимости от уровня дохода.