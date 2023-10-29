29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов
Новости Алтай
Алтайский депутат предложил чиновникам ездить по селам и вслух зачитывать новости
Новости Алтай
На СВО погиб 22-летний боец из Горного Алтая
Новости Алтай
На Алтае огонь безжалостно уничтожил 157 тюков сена
Новости Алтай
“Все включено”. В барнаульском зоопарке построили отель для насекомых
Новости Алтай
ПВО перехватили шесть дронов над двумя российскими регионами

Коллекция категорий

Бизнес242 Новости
Здоровье526 Новости
Новости Алтай2616 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование271 Новости
Общество526 Новости
Объявления82 Новости
Политика507 Новости
Спорт278 Новости
Платим за интересные новости!

Алтайский депутат предложил чиновникам ездить по селам и вслух зачитывать новости

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Речь идет о населенных пунктах с плохим интернетом

Сергей Малинкович / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава “Коммунистов России” Сергей Малинкович предложил чиновникам ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости. Такое предложение парламентарий выразил во время сессии Заксобрания Алтайского края, сообщает телеграм-канал “Осторожно, новости!”.

По словам парламентария, из-за плохой связи во многих селах жители не имеют доступа к свежей информации. А потому представители всех государственных органов Алтайского края последовательно в алфавитном порядке ежемесячно должны сами приезжать в села и, перемещаясь по улицам в течение рабочего дня с 09:00 до 18:00, зачитывать жителям всю информацию, считает Малинкович.

“Это прямая демократия. Это позволит снять проблему отчужденности жителей этих сельских поселений от работы госорганов и своевременно их информировать. Эта форма апробирована еще много веков назад, когда были глашатаи, когда они ходили, зачитывали. Ради бога, если вы не согласны, предложите рецепт, как снять эту проблему”, – сказал он.

Накануне депутаты АКЗС после долгих дискуссий в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 год. Законопроект поддержали четыре из пяти фракций краевого парламента. Против выступили коммунисты. У Сергея Малинковича нашлись претензии едва ли не к каждой строке документа.

Горняк22

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости