Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайский дизайнер пожелал проектировщикам аэропорта Новосибирска гореть в аду

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Основателю агентства “Два слова” Данилу Снитко уж очень не понравился новый терминала

Алтайский дизайнер пожелал проектировщикам аэропорта Новосибирска гореть в аду

Фото: Данилы Снитко

Известный алтайский дизайнер, основатель агентства “Два слова” Данил Снитко раскритиковал руководство и проектировщиков новосибирского аэропорта “Толмачево” и пожелал им гореть в аду. Текст о своем впечатлении о новом терминале он опубликовал на своей странице в “Вконтакте”.

Больше всего Снитко не понравилась, что в аэропорту нет травелаторов в длиннющих коридорах, ни работающих эскалаторов. Человеку с больной ногой будет сложно передвигаться по аэропорту.

“Худший, просто худший аэропорт в мире. На втором месте по худшести после Новосибирского же автовокзала”, – написал Данил Снитко.

По словам дизайнера, сложно быстро покинуть аэропорт и миновать длинные коридоры. Часть пути в другой терминал приходится идти на улице и мерзнуть.

“Увы и ахъ, степень ублюдочности проекта нового терминала сравнима только со стоимостью жратвы и кофе там же. Чтобы выйти на улицу, мне пришлось на опухшей ноге, с рюкзаком и чемоданом, проковылять весь новый терминал до конца, потому что, хотя там и предусмотрено много выходов, открыт только самый-самый дальний. Желаю проектировщикам и руководству аэропорта Толмачево в новом году — гореть в аду, гореть в аду”, – заключил Данил Снитко.

Отметим, новый аэропорт построили в Новосибирске в 2023 году. Стоимость работ составила более 20 миллиардов рублей.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Настя Ивлеева опровергла заявление Собчак о своем отъезде в Дубай

07.01.2024

 Интересное

Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

07.01.2024

 Интересное

Массовая смертельная авария произошла на трассе в Зональном районе

07.01.2024

Thumbnail
Интересное

В МЧС поделились подробностями массовой смертельной аварии в Алтайском крае

07.01.2024

 Интересное

В 2024 году заработают новые правила, по которым банки возвращают деньги

07.01.2024

 Интересное

Рождество Христово: главные традиции великого праздника

07.01.2024

 Интересное

Елки-палки. Когда и как жители Барнаула могут избавиться от новогодних деревьев

07.01.2024

 Интересное

С частицами мощей. Что за чудотворную икону привезли в Барнаул и на сколько

07.01.2024

 Интересное

Каким будет 2024 год Дракона? Предсказания знаменитых провидцев

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix