Алтайский химик объяснила, как нужно есть блины с маслом, чтобы потом не было плохо

Кандидат наук Елена Лейтес призывает не бояться масла в умеренных количествах

Празднование Масленицы / Фото: amic.ru

Во время масленичной недели нужно аккуратно подходить к выбору масла. При его покупке необходимо обращать внимание на маркировку и отдавать предпочтение продукту без заменителей молочного жира. В составе должны быть только сливки из цельного молока, иногда добавляют соль. Об этом рассказала доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ, кандидат химических наук Елена Лейтес.

“По своей сути сливочное масло – это эмульсия, состоящая из жира и воды. Согласно ГОСТу, сливочное масло может содержать от 61 до 82,5% жира. Качественное традиционное масло – 82,5%, крестьянское – 72,5% жирности. И то и другое считается настоящим, натуральным маслом, только в том, где меньше жира, – чуть больше воды. Качественное сливочное масло не может стоить дешево, низкая цена должна насторожить – некоторые производители для удешевления добавляют в продукт растительные масла”, – приводит пресс-служба АлтГУ аргументы Елены Лейтес.

По словам химика, есть несколько способов проверить качество масла. Во-первых, нужно его заморозить. Продукт, содержащий растительные жиры, будет плохо замерзать. Во-вторых, сливочное масло из морозилки при нарезании должно крошиться и плохо намазываться на хлеб. Если оно имеет эластичную консистенцию – это повод заподозрить наличие растительных жиров. Кроме того, ненатуральное масло на сковороде будет быстро чернеть и дымиться.

Кандидат химических наук пояснила, что сливочное масло содержит жиры, белки, углеводы и воду. В составе – молочный жир, казеин, жирные кислоты омега-3 и омега-6, глицин и другие аминокислоты, витамины А, В, С, D, Е. Также важный ингредиент – холестерин. Его химик призывает не бояться, если употреблять не более 30 граммов в день.

В “летнем” сливочном масле содержится каротин – именно он придает ему желтый оттенок.

“Цвет качественного масла – светло-желтый, летом окраска более желтая, из-за присутствующего в зеленой массе, которой питаются коровы, бета-каротина. Именно он придает, например, моркови и тыкве оранжевый и желтый цвет”, – отмечает химик и призывает не бояться есть на Масленицу блины с маслом.

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