Алтайский избирком назвал явку на выборы президента за 15 марта

Больше одной пятой жителей региона отдали свой голос

Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На 20:00 15 марта явка избирателей Алтайского края на выборах президента Российской Федерации составила 20,27% – свое участие в голосовании с использованием бумажных бюллетеней приняли 299 021 избиратель региона. Об этом сообщает Избирательная комиссия Алтайского края.

В Избиркоме напомнили, что уже завтра, 16 марта, избирательные участки снова откроют свои двери – их работа возобновится в 08:00.

В первый день выборов на избирательных участках проголосовали губернатор Виктор Томенко, председатель Законодательного собрания Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк. При помощи ДЭГ голосовали депутаты АКЗС – Денис Голобородько, Максим Банных, Татьяна Ильюченко, Сергей Писарев, Николай Данилин, Дмитрий Рождественский.

Выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта – в пятницу, субботу и воскресенье. В качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека: Владислав Даванков (“Новые люди”), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Горняк22



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