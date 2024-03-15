Алтайский избирком раскрыл явку на выборы президента на 15:00 15 марта

Самыми активными оказались избиратели в ЗАТО Сибирский

На 15:00 15 марта 2024 года явка на выборы президента России в Алтайском крае составила 13,16% от числа граждан, внесенных в списки избирателей. Как сообщает региональный Избирком, свой выбор сделали 194 091 избиратель.

“Самыми активными стали избиратели ЗАТО Сибирский – участие в голосовании приняли 36,2%. Также среди лидеров Алейский район – явка 29,9%, муниципальный округ Суетский район – 26,5%, явка свыше 23% – в Усть-Пристанском, Заринском и Краснощековском районах”, – добавили в избиркоме.Как сообщает “Атмосфера”, в первый день выборов на избирательных участках проголосовали губернатор Виктор Томенко, председатель Законодательного собрания Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк.

Дистанционным электронным голосованием уже воспользовались 61% избирателей, которые подавали заявки. При помощи ДЭГ голосовали и депутаты АКЗС — Денис Голобородько, Максим Банных, Татьяна Ильюченко, Сергей Писарев, Николай Данилин, Дмитрий Рождественский.

Выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта – в пятницу, субботу и воскресенье. В качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека: Владислав Даванков (“Новые люди”), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее в Центризбиркоме РФ сообщали, что к 12:05 по московскому времени (16:05 по времени Алтайского края) явка на выборах президента по всей России составила 5,66%.

Горняк22



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