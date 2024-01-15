Новую программу по расселению пока не приняли, однако ее параметры уже сформировали

Фото: barnaul.org

Алтайский край не получит федеральные деньги на расселение аварийного жилья в 2024 году, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на ответ регионального Минстроя на запрос.

“Темпы расселения аварийного жилья в 2024 году остаются под вопросом”, – отмечает издание.

В 2023 году в крае должны были досрочно завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На это Фонд развития территорий с 2019 года за счет федеральных средств выделял 4,2 млрд рублей, из краевой казны направляли еще 1,5 млрд рублей.

Предполагалось, что в связи с досрочным завершением программы регион приступит к следующему этапу – к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. Однако новую программу пока не приняли.

В краевом Минстрое сообщили, что параметры программы уже сформировали: включить в нее планируют 285 домов общей площадью около 90,3 тысячи кв. метров, в которых проживают 5819 человек.

“Ранее ведомство отмечало, что аварийными до 2022 года признали 409 домов площадью 153,4 тысячи кв. метров и численностью 8967 жителей. Почему параметры разрабатываемой программы оказались меньше, не уточняется”, – указывает издание.

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