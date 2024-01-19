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Алтайский край оказался “впереди планеты всей” по ценнику на яйца

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19 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Во многих регионах Российской Федерации наблюдалась значительная нестабильность цен, особенно на яйца, где начиная с 2023 года заметно увеличилась стоимость продукта. Это не могли не заметить граждане, а также федеральные власти.

В частности, в Алтайском крае цены на яйца поднялись выше, чем во многих других регионах страны. Этот регион смог занять первое место в Сибирском федеральном округе по росту цен на яйца, что подтверждают данные Центробанка, сообщаемые “Банкфаксом”.

По результатам мониторинга цен, в ноябре Алтайский край занял четвертое место среди всех регионов Сибирского федерального округа по росту цен на яйца. За год стоимость яиц выросла на 57,74%.

Однако в 2023 году ситуация в Алтае резко изменилась, и регион стал абсолютным лидером по росту цен на яйца: стоимость продукта увеличилась на 92,9%, что почти в два раза. По сравнению с остальными регионами Сибири, Алтай заметно оторвался от них.

Фото: pxhere.com

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Автор: glavred

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