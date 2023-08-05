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Алтайский край передал современное медоборудование в ЛНР

редактор01 mins

В ЦРБ Славяносербского района поставили два анализатора

Фото: Минздрав ЛНР

Алтайский край передал современное медоборудование в Славяносербскую ЦРБ, пишет “КП-Луганск” со ссылкой на Минздрав ЛНР.

В больницу поставили гематологический и биохимический анализаторы URIT-5380 и Clima MC-15. Первый определяет 40 параметров общеклинического анализа крови, второй – способен выполнять широкий спектр биохимических исследований.

Отмечается, что оборудование уже активно используется.

Напомним, в июне 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающем помощь в восстановлении.

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