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Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на выборах

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В регионе главу государства поддержали 900 тысяч человек

Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на выборах

Выборы президента РФ – 2024 / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.ru

В России завершается подсчет последних протоколов на выборах президента. По итогам обработки 98% бюллетеней, за главу государства проголосовали 87,34% избирателей. В Алтайском крае президент смог заручиться поддержкой почти 900 тысяч человек, или 84,88% тех, кто принял участие в голосовании. Это рекордный показатель по количеству поддержавших президента за всю историю выборов.

При этом процент голосов, которые жители Алтайского края отдают за действующего президента, с каждыми выборами растет. В 2012 году главу государству поддержали 57% избирателей, в 2018-м – 65%. В 2024-м число сторонников выросло практически на 20%, тем самым установлен рекорд. До этого самая высокая доля голосовавших за Путина в регионе была в 2004 году, когда за него проголосовали более 67%.

Среди регионов Сибири Алтайский край занял пятое место по числу поддержавших президента на выборах.

  • Кемеровская область – 1 732 303;
  • Красноярский край – 1 221 986;
  • Новосибирская область – 1 166 606;
  • Иркутская область – 961 950;
  • Алтайский край – 890 885;
  • Омская область – 848 544;
  • Томская область – 375 123;
  • Республика Хакасия – 244 379;
  • Республика Тыва – 180 902;
  • Республика Алтай – 98 447.

Кроме того, Алтайский край вошел в пятерку субъектов-лидеров по участию в ДЭГ. Такой формат волеизъявления регион уже протестировал в 2023 году на выборах губернатора. Всего в 2024 году к этому технически непростому способу организации выборов допустили 28 регионов России. Показываем, как выглядит первая десятка по результатам ДЭГ:

  • Московская область – 799 тыс.;
  • Ростовская область – 352 тыс.;
  • Свердловская область – 291 тыс.;
  • Нижегородская область – 266 тыс.;
  • Алтайский край – 260 тыс.;
  • Новосибирская область – 229 тыс.;
  • Чувашия – 225 тыс.;
  • Челябинская область – 216 тыс.;
  • Пермский край – 182 тыс.;
  • Воронежская область – 178 тыс.

Горняк22

Источник

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