Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на выборах

В регионе главу государства поддержали 900 тысяч человек
Выборы президента РФ – 2024 / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.ru
В России завершается подсчет последних протоколов на выборах президента. По итогам обработки 98% бюллетеней, за главу государства проголосовали 87,34% избирателей. В Алтайском крае президент смог заручиться поддержкой почти 900 тысяч человек, или 84,88% тех, кто принял участие в голосовании. Это рекордный показатель по количеству поддержавших президента за всю историю выборов.
При этом процент голосов, которые жители Алтайского края отдают за действующего президента, с каждыми выборами растет. В 2012 году главу государству поддержали 57% избирателей, в 2018-м – 65%. В 2024-м число сторонников выросло практически на 20%, тем самым установлен рекорд. До этого самая высокая доля голосовавших за Путина в регионе была в 2004 году, когда за него проголосовали более 67%.
Среди регионов Сибири Алтайский край занял пятое место по числу поддержавших президента на выборах.
- Кемеровская область – 1 732 303;
- Красноярский край – 1 221 986;
- Новосибирская область – 1 166 606;
- Иркутская область – 961 950;
- Алтайский край – 890 885;
- Омская область – 848 544;
- Томская область – 375 123;
- Республика Хакасия – 244 379;
- Республика Тыва – 180 902;
- Республика Алтай – 98 447.
Кроме того, Алтайский край вошел в пятерку субъектов-лидеров по участию в ДЭГ. Такой формат волеизъявления регион уже протестировал в 2023 году на выборах губернатора. Всего в 2024 году к этому технически непростому способу организации выборов допустили 28 регионов России. Показываем, как выглядит первая десятка по результатам ДЭГ:
- Московская область – 799 тыс.;
- Ростовская область – 352 тыс.;
- Свердловская область – 291 тыс.;
- Нижегородская область – 266 тыс.;
- Алтайский край – 260 тыс.;
- Новосибирская область – 229 тыс.;
- Чувашия – 225 тыс.;
- Челябинская область – 216 тыс.;
- Пермский край – 182 тыс.;
- Воронежская область – 178 тыс.
Горняк22
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