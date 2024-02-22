реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Алтайский край стал одним из шести регионов, где госдолг за 2023 год вырос в два раза

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Однако отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе весьма позитивное

Алтайский край стал одним из шести регионов, где госдолг за 2023 год вырос в два раза

Российские рубли / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 12-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 2023 года, сообщает РИА Рейтинг. Стоит отметить, что это хороший показатель, лишь немного не дотягивающий до группы лидеров.

“По данным на 1 января 2024 года, объем госдолга Алтайского края составил 11,57 млрд рублей. При этом отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе составляет 11,9%”, – говорится в исследовании.

В лидирующую группу входят те регионы, у которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов. По итогам 2023 года в этот список вошли только девять регионов.

“Более чем в два раза вырос объем госдолга в шести регионах: в Республике Крым (+133,6%), в Приморском крае (+133,6%), в Республике Дагестан (+133%), в Алтайском крае (+118,2%), в Чеченской Республике (+113,4%) и во Владимирской области (+108,9%)”, – отметили аналитики.

Такое резкое наращивание госдолга привело к тому, что Алтайский край, Приморский край, Республика Крым и Владимирская область по итогам 2023 года покинули лидирующую группу рейтинга по уровню долговой нагрузки.

“Но пока в целом ситуация в этих регионах опасений не вызывает”, – подчеркнули эксперты.

Ранее долговую устойчивость Алтайского края высоко оценили в федеральном Минфине. Госдолг региона на 1 октября 2023 года составлял 9,165 млрд рублей (на 2,4 млрд меньше, чем на начало 2024 года).Первая тройка в лидирующей группе рейтинга: Сахалинская область (госдолг 3,92 млрд рублей, отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов – 1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (10,19 млрд рублей, 2,7%) и Тюменская область (8,43 млрд рублей, 2,7%).

В замыкающей тройке: Республика Хакасия (25,19 млрд рублей, 79,8%), Удмуртская Республика (67,48 млрд рублей, 82,3%) и на последнем месте Республика Мордовия (33,71 млрд рублей, 93,9%).

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Донецка, есть погибшие

ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Донецка, есть погибшие

Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по жилому многоквартирному…

Узнать больше
“Гитлер также был уверен”. Заявление фон дер Ляйен в Киеве вызвало шок

“Гитлер также был уверен”. Заявление фон дер Ляйен в Киеве вызвало шок

Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер…

Узнать больше
В НАТО заговорили о возможных сроках нового контрнаступления ВСУ

В НАТО заговорили о возможных сроках нового контрнаступления ВСУ

Украина может попробовать перейти в новое контрнаступление в 2025 году,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp