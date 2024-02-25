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Алтайский край вошел в число лидирующих регионов по числу заявок на ДЭГ

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По всей России заявки подали более трех миллионов человек

Алтайский край вошел в число лидирующих регионов по числу заявок на ДЭГ

Выборы президента России / Фото: amic.ru

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали более трех миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Минцифры. Алтайский край вошел в число лидирующих регионов по количеству заявок.

Дистанционное голосование доступно жителям 28 регионов. Оно пройдет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени региона.

Кроме Алтайского края лидерами по числу заявок стали Московская и Ростовская области, Чувашия, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская и Воронежская области, а также Пермский край.

Горняк22

Источник

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