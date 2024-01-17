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Алтайский край вошел в топ регионов России по производству сметаны

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В Сибири край стал и вовсе первым, произведя 30,7% от общего объема продукта в округе

Алтайский край вошел в топ регионов России по производству сметаны

Фото: freepik.com

По итогам 2023 года Алтайский край занял седьмое место среди регионов России по производству сметаны. Об этом со ссылкой на данные системы маркировки “Честный знак” сообщает пресс-служба регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологии.

При этом в Сибири Алтайский край стал первым по производству – за прошлый год в регионе произвели 30,7% от общего объема продукта в федеральном округе.

Сейчас в Алтайском крае работают 17 предприятий по выпуску сметаны. Совместно в 2023 году им удалось произвести порядка 17 млн кг продукта.

Горняк22

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