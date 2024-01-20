Алтайский край за год потерял больше 12 тысяч избирателей

На первом месте по числу людей с правом голоса по традиции остается Барнаул

Фото: amic.ru

В Алтайском крае на 1 января 2024 года проживают 1 756 560 избирателей. Как сообщает пресс-служба Избиркома региона, такие данные получены из государственной автоматизированной системы “Выборы”.

За год число избирателей в Алтайском крае вновь сократилось. На 1 января 2023 года в регионе насчитывалось 1 769 195 тысяч человек, обладающим правом голосовать. Падение к этому году составило 12,6 тысячи человек, к 2022 еще больше – 23 тысячи человек, что по численности сопоставимо с крупным селом.

На первом месте по числу избирателей – Барнаул, где проголосовать на выборах могут 530 тысяч человек. За год их число сократилось на тысячу. Самым густонаселенным остается Индустриальный район (191,8 тысячи избирателей, плюс 2,5 тысячи за год). Затем идут Ленинский (103,2 тысячи) и Центральный (99,7 тысячи) районы.

На втором месте среди городов – Бийск, на который приходится 155,7 тысячи избирателей (минус тысяча за год). Тройку замыкает Рубцовск с 93,2 тысячи избирателей (минус 800 за год). Есть и города, где электорат вырос. Это Новоалтайск, где сейчас значится 59,1 тысячи избирателей, что на 250 человек больше, чем в прошлом году. И Белокуриха с показателем 12,4 тысячи (плюс 27 человек за год).

Что касается муниципалитетов, то самыми крупными по числу избирателей стали:

Первомайский – 43,1 тысячи;

Каменский – 36,1 тысячи;

Тальменский – 32,7 тысячи;

Павловский – 32,4 тысячи;

мунокруг Славгород – 28,3 тысячи;

Бийский – 26,1 тысячи;

Шипуновский – 21,6 тысячи;

Благовещенский – 21 тысяча.

Отметим, что самой крупной избирательной кампанией в 2024 году в Алтайском крае станут выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.

Кроме того, осенью 2024 года в регионе пройдут дополнительные выборы депутата АКЗС по округу 21, который потерял своего представителя после перехода единоросса Ивана Нифонтова на пост главы Минспорта. Также пройдет ряд мелких муниципальных кампаний.

город Горняк



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